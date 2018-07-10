Hürriyet'te yer alan habere göre, Tuba Büyüküstün tüm dünyada 10 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı sıralamada 978. sıraya ulaşarak 2017’nin başından bu yana Türk oyuncuların gördüğü en iyi sırayı elde etti.

Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor.

Bu hafta global listede 978. olan ve Türk oyuncular arasında birinciliği göğüsleyen Tuba Büyüküstün’ün IMDb “ortalama sırası” zaten 10 binlerde. Tuba Büyüküstün, Socipol puanlamasında ise 54. sırada yer alıyor.