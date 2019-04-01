Geçtiğimiz ay, Boğaziçi Üniversitesi'nde dünya kadınlar günü çerçevesinde düzenlenen 'Sınırlarını aşan kadınlar' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Tuba Ünsal 'Evlilik kurumu bugünkü durumu itibarı ile ölmeye mahkum gibi gözüküyor' sözleriyle çok konuşulmuştu.

2. Sayfa programının haberine göre, Ünsal'ın bir süredir aşk yaşadığı evli iş adamı Caner Karalıoğlu ile ilgili sorular üzerine verdiği, "Söyleyecek, konuşacak bir durum yok canım benim. Hiç bir şeye vakit yok." sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlandı.