Tuba Ünsal'ın eski eşi Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir çırılçıplak denizde!

Oyuncu Tuba Ünsal’ın eski eşi Murat Pilevneli, üç yıldır Aslı Pamir ile flört ediyor. Sevgililer, geçtiğimiz gün kaldıkları otelin barında geç saatlere kadar dans edip eğlendi. Ünlü çift, sıcaktan bunalınca çareyi denizde serinlemekte buldu