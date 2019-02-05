Önceki gün Nişantaşı'nın yoğun trafiğinde yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu ile aracın içinde objektiflere takılan güzel oyuncu Tuba Ünsal, kısa süreli panik yaşadı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, aracın camını indiren Ünsal,"Arkadaşlar anlış bir şey yazmayın. Yanımdaki arkadaşım Dünyanın En Güzel Kokusu filmin yönetmeni Mustafa Uğur Yağcıoğlu" şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldı.