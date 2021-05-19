TÜBİSAD, teknoloji alt yapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulundu

AA

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Türkiye'nin salgın sonrası artması beklenen dijital hareketlilik için hazırlık yapması gerektiğini belirterek, "Pandemi ile vazgeçilmez olan uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim belli bir oranda kalıcı olacak. Bu nedenle mevcut teknoloji alt yapılarının yenilenmesi ve güçlendirilerek güvenlikli hale getirilmesi kaçınılmaz." dedi.

Kızıltan AA muhabirine, Türk bilişim sanayisi hakkında değerlendirmelerde bulunurken 2021 yıl sonu beklentilerini açıkladı.

Uzmanların 2021’i şimdiden yeni bir normalin başlangıç yılı olarak tanımladığını belirten Kızıltan, bu yeni dönemin, dijital dönüşümün ezber bozucu etkileri altında yalnızca bireyler ve kurumlar için değil aynı zamanda ülkeler için de bir yeniden konumlanma ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

Güncel tüm araştırmaların, önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde teknolojiyi üreten, kullanan ve geleceğini tasarlayan bir neslin tüm dünyada egemen olacağını gösterdiğini aktaran Kızıltan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen 'Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu'nu sektörümüzün bileşenleri ve kamuoyuyla paylaştık. Özel sektör ve kamu temsilcilerinin görüşleri, iş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, dijital dönüşümü, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta analiz ederek Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi’ni ortaya koydu.

Raporumuza göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94’tü. 2020’de ise bu not 3,06’ya yükseldi. Türkiye, endeksin tüm bileşenleri itibarıyla geçen seneye kıyasla bir iyileşme göstermiş olsa da uluslararası kıyaslamada dijitalleşmede 'ortalama' kategorisinde yer aldı. Bu alanda küresel rekabetin ciddi olarak arttığı bir ortamda dijital dönüşüm konusunda hızla mesafe almamız gerektiğini düşünüyoruz."

-Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma beklentisi

Kızıltan, 2021 yılının ilk yarısında Kovid-19 salgınının etkisini sürdürmesini, ikinci yarıda ise ekonominin toparlanmaya başlamasını beklediklerini ifade ederek, 2021’de en çok finansman maliyetlerinin artacağını ve bunun da her iş modelinde etkisini göstereceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin teknolojiyi ithal eden değil, üreten ve ihraç eden bir ülke olması gerektiğini anlatan Kızıltan, "Pandemi ile vazgeçilmez olan uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim belli bir oranda kalıcı olacak. Bu nedenle mevcut teknoloji alt yapılarının yenilenmesi ve güçlendirilerek güvenlikli hale getirilmesi kaçınılmaz." değerlendirmesini yaptı.

- "Dijital dönüşümün tahripkar etkileri de en yoğun KOBİ’lerce hissedilecek"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akarca da bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin, şirketlerin iş süreçlerinde ciddi dönüşümlere yol açtığını belirterek, dijitalleşmenin getirdiği fırsatları iyi değerlendiren şirketlerin karlılık ve büyüme trendlerini koruyabildiğini söyledi.

Salgın döneminde iş gücünün karantina koşulları nedeniyle azaldığı, tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemde otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni nesil teknolojilere yatırım yapan firmaların, krizden olumsuz etkilenmedikleri gibi bu dönemde büyüme oranlarını da artırdığını belirten Akarca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dijitalleşmenin getirdiği operasyonel verimlilik ve maliyet avantajının bu başarıdaki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde dijital dönüşümün olumlu etkileri kadar tahripkar etkilerinin de en yoğun hissedileceği kesimin KOBİ’ler olduğunu düşünüyoruz. Dijital dönüşümün gereklilikleri ve süreçleri konusunda KOBİ'lerin bilgilendirilmesi, geleneksel iş yapış biçimlerinin değiştirilmesi için KOBİ'lere dijitalleşme için destek verilmesi ve KOBİ'lerin ölçek ekonomisinden yararlanabilmesi için gerekli iş modellerinin geliştirilmesi gerekiyor.

KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesi, yerel üreticilerin ürünlerini doğru konumlandırabilmeleri ve pazarlayabilmeleri dijital dönüşüm ekonomisine geçişimizi hızlandıracak gelişmelerdir."

- "Yarışta geride kalanlar oldukça zorlu günler geçirdiler"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Aydın, Kovid-19 salgınının herkese dijital dönüşümün, dijitali merkeze alan yapılanmaların yadsınamaz gerekliliğini gösterdiğini ifade ederek, Uzaktan çalışma süresince kullandığımız araçlar, temassız ödeme yöntemleri, eğitim altyapıları, e-ticaret hizmetleri hayatımızın merkezine oturdu. Bu bilişim sektörü için belli noktalarda sevindirici bir haber olmakla birlikte, özellikle teknolojik ürünlerin üretim süreçlerinde yaşanan aksamalar ile zorlu zamanlar da yaşandı. E-ticarette de aynı durum geçerli oldu. Dijital dönüşümü merkeze alan ve buna hazırlanan kurumlar ve kişiler çok daha hızlı gerekli değişime cevap verebilirken bu yarışta geride kalanlar oldukça zorlu günler geçirdiler." diye konuştu.

Bu senenin en önemli gündem maddesinin teknoloji girişimciliği olması gerektiğini savunan Aydın, teknoloji yatırımları, girişimcilik ve inovasyonun yanı sıra startupların dinamizmi, dijital dönüşümün olgunlaşması ve yeni çözümlerin pazara çıkmasıyla yapay zekaya dayalı uygulama alanlarının artması, bulut bilişime yatırımın öncelik olması, siber güvenlik ve mevcut sistemlerin modernizasyonu gibi alanların öncelikli hale geleceğini söyledi.

- "Yeni istihdam özellikle yazılım geliştirme ve bilişim hizmetleri sektörlerinde sağlanabilir"

Aydın, E-ticaret sektörünün dünyada ve Türkiye'de kat ettiği büyümeye bakıldığında salgın sonrası için önemli bir iş modeli olmayı sürdüreceğinin anlaşıldığını belirterek, "2021 yılının ekonomik olarak nasıl geçeceğine de bağlı olarak, sürekli gelişen teknoloji ve artan startup ve girişimci faktörleri, dijital dönüşüm, bulut bilişim ve yazılım geliştirmedeki artan ihtiyaç gibi nedenlerle sektörümüzün istihdam potansiyelinin artacağını öngörüyoruz." dedi.

Yeni istihdamın, özellikle katma değerin daha yüksek olduğu yazılım geliştirme ve bilişim hizmetleri sektörlerinde, veri tabanı uzmanı, iş analisti, bilgi teknolojileri güvenliği, yazılım mühendisi/uzmanı, e-ticaret uzmanı, veri ve bilgi yönetimi, iş zekası uzmanı, IT işe alım uzmanı ve dijital pazarlama alanlarında sağlanabileceğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Özetle; 2021’de de dijitalleşme en önemli gündem maddelerinden biri olacak ve sektör bu doğrultuda büyümeye devam edecek. Sektörün çıkış noktalarını; dijital dönüşüm ve inovasyon, özel ve genel bulut yapılarının birlikte kullanıldığı hibrit/çoklu bulut ortamlarının geliştirilmesi, yapay zeka destekli görme, konuşma, doğal dil işleme, artırılmış/sanal gerçeklik teknolojilerine önem verilmesi, dijital güvenlik, fiziksel güvenlik ve risk yönetimini destekleyecek dijital yapıların, yapay zekaların artırılmasına dönük teknolojilerin geliştirilmesi, üretim ortamında yapay zekaların kullanılmaya başlanmasını destekleyecek yapılandırmaların oluşturulması diye sıralayabiliriz."