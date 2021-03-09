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TÜBİTAK, "Bilimde Kadının Sesi" konulu panel düzenledi

Başarılarıyla adından söz ettiren bilim insanı ve girişimci kadınlar, TÜBİTAK'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çevrim içi düzenlediği "Bilimde Kadının Sesi" panelinde buluştu.

TÜBİTAK,
AA

Başarılarıyla adından söz ettiren bilim insanı ve girişimci kadınlar, TÜBİTAK'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çevrim içi düzenlediği "Bilimde Kadının Sesi" panelinde buluştu.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü gazeteci Melda Yücel Kocaalp'in üstlendiği panelde, bilim ve teknoloji alanında önemli çalışmalara imza atan ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar ve Kobay AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Buğdaycı Açıkkol, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Panelistler, bilime ve araştırmaya nasıl yöneldiklerini, kendilerine kimleri rol model aldıklarını, yürüttükleri projeleri, TÜBİTAK ile yollarının nasıl kesiştiğini, bilim ve araştırma dünyasında kadın olmanın getirdiği avantaj ve dezavantajları anlatarak bilim ve araştırma yapmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundular.

Mandal, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, panele katılan üç bilim insanını da son bir yılda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tanıdığını, bilim insanı olmak için gereken azim ve kararlılığın panele katılan her üç konukta da bulunduğunu belirtti.

Gürsel, Karalar ve Açıkkol'un, TÜBİTAK desteklerini çıktı ve etkiye dönüştüren üç başarı hikayesi örneği olduğunu ifade eden Mandal, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Süreçlerimizde kadınların daha fazla yer alması hedefimiz"

Mandal, "COVID-19 Türkiye Platformu"ndaki 436 araştırmacının 300'ünün genç araştırmacı olduğunu, bunun da yüzde 70'nin kadın araştırmacılardan oluştuğunu belirterek, "Şu an Türkiye'de aşı ve ilaç çalışmalarında başarı varsa, bunun arkasında kadın bilim insanlarımız, kadın araştırmacılarımız, kadın öğrencilerimiz var. Hepsinin de geceli gündüzlü çalıştıklarına tanıklık ettim, hepsine minnettarım." dedi.

TÜBİTAK bursiyerlerinin yüzde 58'inin kadın olduğuna, TÜBİTAK projelerindeki kadın araştırmacı oranının da yine yüzde 50'ler civarında bulunduğuna işaret eden Mandal, kadın araştırmacıların yürütücülük ve yöneticilik yaptığı proje sayısının az olduğunu ve iyileştirilmesi gereken bir nokta olarak gördüklerini bildirdi.

Mandal, TÜBİTAK'ın araştırma süreçlerinde kadın araştırmacıların daha fazla yer alabilmesine yönelik bir politika belgesi yayınladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK'ta gelen projelerin değerlendirildiği organlarda en az bir kadın üyenin olması zorunluluğumuz var. Şu an bunu ikiye çıkarmaya çalışıyoruz. Hem akademik hem bilim insanı hem sanayi projelerinin değerlendirildiği tüm aşamalarda mutlaka bir kadın araştırmacımızın yönetsel pozisyonda, değerlendirici, karar verici pozisyonda olmasını istiyoruz. Bu bizim için bir hedef."

Mandal, tüm bilim insanlarına, özellikle birçok şeyi eş zamanlı yaparken dünyanın ve Türkiye'nin aşı ve ilaç çalışmalarını gece gündüz demeden yürüten kadın bilim insanlarına teşekkür etti.

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