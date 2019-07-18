Tübitak genç girişimcilere hibe ve Ar-Ge desteği vereceğini duyurmuştu. Doç Dr. Necati Demir'in açıklamasına göre yeni fikir ve ürünlere 200 Bin TL'ye kadar destek verileceği öğrenci ve genç girişimcileri heyecanlandırdı. İşte o detaylar

TÜBİTAK AR-GE DESTEĞİ

TÜBİTAK, “1005–Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” adıyla yeni bir destek programı başlattı. Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen program kapsamında, ülkemizde yaygın olarak kullanılan ithal cihaz ve malzemelerin geliştirilmesi ile dünyayla rekabet edebilecek yeni ürünler ortaya çıkarılacak.

Tarımı yapılan ithal bitki çeşitlerinin ülkemiz koşullarına uygun olarak ıslahı, verimli hayvan ırkı, hayvansal ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda ürünlerini işleme, paketleme ve depolamada kullanılan ürün ve teknolojilerin uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde üretilmesi gibi akademik Ar-Ge projeleri destek kapsamında yer alacak. Bunun yanında tanı ve tedavi yöntemleri de uluslararası örnekleri ile rekabet edebilecek düzeyde olmak kaydıyla desteklenecek. Destek kapsamında yaygın olarak kullanılan teknolojik ürünlere ilave yaparak yeni özellikler ve yeni ürünler ortaya çıkaracak projeler de ele alınacak. Sosyal ve beşeri bilimler projeleri de bu program kapsamında desteklenecek.

TÜBİTAK’ın yeni başlattığı program hakkında bilgi veren TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Necati Demir, ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceklerini açıkladı. Bu amaçla hazırlanan projelerin patent hakkını ihlal etmeden gerçekleştirileceğine dikkat çeken Demir, “Program ile birden fazla ürün, teknoloji ve fikrin bir araya getirilerek ulusal ve uluslararası boyutta yeni bir ürün ve teknoloji geliştirilmesini hedefleyen projeler de desteklenecek.” dedi.

Prototipin Ürüne Dönüştürülmesi İçin de Destek Verilebilecek

Yeni başlatılan 1005 Programının yeni fikir ve ürün geliştirilmesi amacına destek sağlayan diğer programlara geçiş için bir köprü niteliği taşıdığını ifade eden Demir, şunları söyledi: “Prototip geliştiren araştırmacılara nihai ürünün ortaya çıkarılması için TEYDEB-1505, KOSGEB, San-Tez programlarına başvurmalarının önü açıldı. Ürünün doğrudan geliştirilmesi durumunda ise TEYDEB-1512 destek programına başvuru yapılarak proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması da hedefleniyor.

En fazla 18 ay süreyle 200 Bin TL’ye kadar destek verilecek olan bu programa üniversite ve kamu Ar-Ge merkezi çalışanları başvurabilecek. Program kapsamında aylık 3 Bin TL’ye kadar burs desteği verilecek. Bilimsel toplantı ve çalışmalar için 10 Bin TL’ye kadar seyahat desteği sağlanacak. Proje yürütücüsüne aylık Bin TL, araştırmacıya da aylık 500 TL’ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi verilecek.”