TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı 2024: TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 personel istihdam edilecek. TÜBİTAK personel alımı başvurusu kariyer.tubitak.gov.tr internet adresinden kayıt oluşturularak yapılacak. İlanda alım yapılacak kadro bilgilerine de yer verildi. Peki, 2024 TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı…
TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni olmak üzere 38 personel alımı yapılacak. Alınan personeller TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek. TÜBİTAK 38 personel alımı başvuru ekranı ve şartları bu kapsamda araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 TÜBİTAK 38 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar…
TÜBİTAK 38 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLARI
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.
Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.
İlanlara başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr/ üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapılacak. Başvuru için TÜBİTAK Kariyer'e üye olunduktan sonra başvuru formunun doldurulması gerekecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları kadro ve branşlara göre değişiyor. Başvuru şartları, başvuru ekranı ve diğer detaylara aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.