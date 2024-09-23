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        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK 393 personel alımı şartları ve başvuru tarihi belli mi?

        TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK 393 personel alımı şartları ve başvuru tarihi belli mi?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımladığı ilanla 393 kısmi süreli proje personeli alacağını duyurdu. Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:41
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        Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK personel alımı yapacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek. Peki TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK 393 personel alımı şartları ve başvuru tarihi belli mi?

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.

        Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.

        BAŞVURULARDA SON GÜN NE ZAMAN?

        Başvurular için son tarih 14 Ekim olarak belirlendi.

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        TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

        Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yayımlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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