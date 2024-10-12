TÜBİTAK 393 kısmi süreli proje personeli alımında son günler! İşte başvuru tarihleri
TÜBİTAK, bünyesinde görev yapmak üzere 393 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımı için başvurular sona ermek üzere. Farklı enstitülerde istihdam edilmek üzere aranan adayların başvurularını 'https://kariyer.tubitak.gov.tr' sitesi üzerinden yapması gerekiyor. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi, şartları ve tüm detaylar...
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 kısmi süreli proje personeli alımı tamamlanmak üzere. Personeller, Ankara ve Kocaeli'nde yer alan enstitülerde istihdam edilecek. İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihi ve görev yerleri...
TÜBİTAK KISMİ SÜRELİ 393 PROJE PERSONELİ ALIYOR
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 393 personel alacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 393 kısmi süreli proje personeli istihdam edilecek.
Söz konusu personel, Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.
TÜBİTAK KISMİ SÜRELİ 393 PROJE PERSONELİ BAŞVUR TARİHLERİ
Başvurular 23 Eylül'de başladı ve 14 Ekim'de bitecek.