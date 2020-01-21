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TÜBİTAK, Rumeli Araştırma Gemisini ihale yoluyla satmaya hazırlanıyor.

TÜBİTAK'ın ilan.gov.tr adresinde yayımlanan ihale ilanında şu ifadeler yer aldı:

"TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından R/V TÜBİTAK Rumeli Araştırma Gemisinin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin Açık Artırma ve Eksiltme Usulü ile 24'üncü maddesine göre ihale edilecek.

2010 yılı yapımı, boyu 16.4 m, kütük eni 5 m, kütük derinliği 1.83 m, net tonilatosu 24.08 NRT olan R/V TÜBİTAK Rumeli Araştırma Gemisinin satış ihalesi, 31 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Satın Alma Müdürlüğünde yapılacak."

90 BİN LİRA TEMİNAT

Bunun yanında ilanda işin tahmin edilen bedeli 900 bin lira, istenen geçici teminat tutarı ise 90 bin lira olarak belirtildi.