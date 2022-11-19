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TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge işbirliği

Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Programı'na Arçelik de dahil oldu. Arçelik bu kapsamda, TÜBİTAK desteğiyle Çayırova'daki kampüsünde "İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı" kurdu. Yapılan açıklamaya göre, Arçelik'in Öncül Araştırma Laboratuvarının, yurt içi ve yurt dışı doktoralı araştırmacıları Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi olması ve Türkiye'nin teknoloji yol haritalarına ve stratejik eylem planlarına destek olması hedefleniyor

TÜBİTAK ve Arçelik'ten Ar-Ge işbirliği
HABERTURK.COM

Arçelik, Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında Arçelik'in Çayırova Kampüsü'nde "İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı açıldı.

Laboratuvarda, temel araştırma düzeyinde yeni bilgilerin üretilmesi, uygulanması ve bilimsel çıktıların oluşturulması amaçlanıyor.

TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında faaliyete giren laboratuvar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Kıdemli Ar-Ge Direktörü Dr. Emre Oğuz'un katıldığı törenle açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öncül Ar-Ge Laboratuvarları, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında küresel çekim merkezi olmasına da büyük katkı sağlıyor. Bu laboratuvarlarda yapılacak bilimsel çalışmalarla, 10 yıl 15 yıl sonrasının vizyoner projelerine imza atacağız. Bugün açılışını yaptığımız Arçelik Öncü Ar-Ge laboratuvarında ise biyoesaslı alev geciktiriciler, organik elyaf, kimyasal geri dönüştürülmüş polimerler, çevreci poliüretan, aerojel formülleri, çeliklerin sararmasını önleyecek kaplamalar geliştirilecek. Bu sayede daha çevreci, daha rekabetçi ve ilkleri içeren ürünler pazara sunulacak. Buradaki hedef 5'inci yılın sonunda en az 50 uluslararası patent başvurusu yapmak" diye konuştu.

5 ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, "Bu programı bugünün değil geleceğin iddialı hedeflerine ulaşmak için önemli bir araç olarak görüyoruz. Geleceğin daha karmaşık, dinamik ve değişken sorunlarına çözüm bulma amacıyla sadece teknoloji geliştiren değil, geliştirilecek bu teknoloji için bilgi üretme konusunda belirli bir seviyeye gelmiş firmalar bu destekten faydalanabiliyor. Laboratuvarda başlangıçta 5 üniversite ile iş birliği planlandı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası rekabette teknoloji ve Ar-Ge'nin önemine dikkat çeken Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da, "Arçelik Ar-Ge merkezi kurulduğu 1991 yılından bugüne kadar kamu, üniversite ve sanayi iş birliklerine her zaman ayrı bir önem verdi. Son yıllarda TÜBİTAK'ın teknoloji hazırlık seviyeleri için oluşturduğu tüm programlarda aktif olarak yer alıyoruz. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız himayesinde TÜBİTAK desteğiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz araştırma laboratuvarını yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanlarını Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi haline getirmeyi ve tersine beyin göçüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK program kapsamında Öncül Ar-Ge laboratuvarına 5 yıl süre ile destek sağlayacak. Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile destek süresi 5 yıl daha uzatılabilecek. Laboratuvarın, stratejik planları TÜBİTAK tarafından belirlenirken çalışmalar Arçelik tarafından yürütülecek.

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