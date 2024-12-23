TÜBİTAK ve KKB'den teknoloji iş birliği anlaşması

TÜBİTAK BİLGEM ve Kredi Kayıt Bürosu finans sektörünün hizmetine sunulacak ve sektörün güncel ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojik çözümler geliştirmek amacıyla bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Bu iş birliği çerçevesinde; TÜBİTAK tarafından geliştirilen bulut teknolojileri ile güvenlik ve yapay zekâ çözümleri KKB’nin desteği ile özel sektörün hizmetine sunulacağı açıklandı.

"TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE ÖNEMLİ KATKI" Protokol sonrasında konuyla ilgili açıklama yapan TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Dr. Ali Görçin “TÜBİTAK BİLGEM olarak, yapay zekâ, bulut teknolojileri, büyük veri ve siber güvenlik gibi stratejik alanlardaki bilgi birikimimizi, finans sektörünün dijital dönüşümüne yön verecek yenilikçi çözümler geliştirmek için kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kredi Kayıt Bürosu ile yaptığımız bu iş birliği, sadece finans sektörünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmayacak, aynı zamanda Türk teknoloji ekosistemine de önemli katkılar sunacaktır. Bu protokol kapsamında, veri güvenliği, federe öğrenme ve Türkçe büyük dil modeli gibi alanlarda gerçekleştireceğimiz çalışmalar, sektörün dijitalleşme sürecini hızlandıracak ve daha güçlü bir teknoloji altyapısına geçişe olanak sağlayacaktır. Bu anlamda, bilimsel ve teknolojik birikimimizi böylesine önemli bir iş birliğine yönlendirmekten gurur duyuyor, protokolün ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.