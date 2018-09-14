Tubize - Oud-Heverlee-L maçı istatistikleri

Tubize ve Oud-Heverlee-L, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig B Açılış maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Tubize 3 puanla 8. sırada, Oud-Heverlee-L 6 puanla 6. sırada bulunuyor. Tubize son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tubize kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Oud-Heverlee-L sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Tubize önceki hafta Union St Gilloise mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oud-Heverlee-L, SV Roeselare karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Tubize, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tubize, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Oud-Heverlee-L ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oud-Heverlee-L, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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