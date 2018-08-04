Tubize - Wilrijk sahaya çıkıyor

Belçika 1.Lig B Açılış heyecanı devam ediyor. Tubize, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Wilrijk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Tubize son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wilrijk, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 495 kodlu maçı oynayanlar; Tubize galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Wilrijk galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Tubize son hafta oynanan Union St Gilloise maçında 1-1 berabere kaldı.

Wilrijk ise Lierse maçında 1-1 berabere kaldı.

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