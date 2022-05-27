Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Tüccar, esnaf ve çiftçiler görüntülü görüşmeyle İş Bankası müşter
ABONE OL

Tüccar, esnaf ve çiftçiler görüntülü görüşmeyle İş Bankası müşteri olabilecek

Türkiye İş Bankası, esnaf, gerçek kişi tacir ve çiftçilere işinin başından ayrılmadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmeti sunuyor.

Tüccar, esnaf ve çiftçiler görüntülü görüşmeyle İş Bankası müşter
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, esnaf, gerçek kişi tacir ve çiftçilere işinin başından ayrılmadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmeti sunuyor.

İşCep’te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğinden faydalanıp müşteri olanlar 1 yıl boyunca İşCep ve İnternet Şube’den yapacakları havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapmanın yanı sıra, İş Bankası Ticari Kartı alarak yapacakları ilk 200 TL’lik harcamaya 200 TL MaxiPuan kazanacak ve Pazarama’da indirim kuponuna sahip olabilecek.

POS sürecini de uçtan uca dijitalleştiren Banka, müşterilerin İşCep ve Maximum İşyerim uygulamaları üzerinden POS taleplerini birkaç saniyede işleme alıyor ve POS cihazlarını iş adreslerine gönderiyor. Eğer cihaz Yazarkasa POS ise İş Bankası yazılımı yükleniyor. Ayrıca gerçek kişi tacir niteliğindeki müşterileri, kendi müşterileri nerede olursa olsun bir linkle ödeme alabilecekleri Linkle Tahsilat uygulamasına veya kartsız ve POS cihazı olmadan kullanabilecek QR POS uygulamasına da yine bu kanallardan başvurabiliyor.

30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılan Anında POS başvurularında ise ilk 6 ay geçerli olmak üzere POS kullanım ücreti ödemeksizin POS sahibi olunabiliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Sigara ve alkole yapılan zamlar kaçağı artırır'
İŞ-YAŞAM 'Zamlar kaçağı artırır'
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu Davos'ta konuştu
İŞ-YAŞAM 'Önümüzdeki yüzyıla hazırlanıyoruz'
Didem Ciner, New York'ta Michael Bloomberg ile görüştü - Haberler
İŞ-YAŞAM Didem Ciner, New York'ta Michael Bloomberg ile ...
ÖTV artışı sonrası güncel alkol fiyatları: Şarap, rakı, viski ve bira fiyatları ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM Sigara ve alkol vergilerine frenli artış
'Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor'
İŞ-YAŞAM 'Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor'
Bitkisel üretim birinci tahmini açıklandı
İŞ-YAŞAM Bitkisel üretim birinci tahmini açıklandı
İstanbul Havalimanı, TIACA'nın vekil üyesi oldu
İŞ-YAŞAM İstanbul Havalimanı, TIACA'nın vekil üyesi oldu
Nisan'da kurulan şirket sayısı azalırken kapananlar arttı
İŞ-YAŞAM Kapanan şirket sayısı artıyor
4.500 zeytin ağacını ekonomiye kazandırıyor
İŞ-YAŞAM Zeytin ağaçlarını ekonomiye kazandırıyor
Sinema biletlerinde 'sıfır vergi' sene sonuna kadar uzatıldı
İŞ-YAŞAM 'Sıfır vergi' sene sonuna uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.