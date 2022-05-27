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Türkiye İş Bankası, esnaf, gerçek kişi tacir ve çiftçilere işinin başından ayrılmadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmeti sunuyor.

İşCep’te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğinden faydalanıp müşteri olanlar 1 yıl boyunca İşCep ve İnternet Şube’den yapacakları havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapmanın yanı sıra, İş Bankası Ticari Kartı alarak yapacakları ilk 200 TL’lik harcamaya 200 TL MaxiPuan kazanacak ve Pazarama’da indirim kuponuna sahip olabilecek.

POS sürecini de uçtan uca dijitalleştiren Banka, müşterilerin İşCep ve Maximum İşyerim uygulamaları üzerinden POS taleplerini birkaç saniyede işleme alıyor ve POS cihazlarını iş adreslerine gönderiyor. Eğer cihaz Yazarkasa POS ise İş Bankası yazılımı yükleniyor. Ayrıca gerçek kişi tacir niteliğindeki müşterileri, kendi müşterileri nerede olursa olsun bir linkle ödeme alabilecekleri Linkle Tahsilat uygulamasına veya kartsız ve POS cihazı olmadan kullanabilecek QR POS uygulamasına da yine bu kanallardan başvurabiliyor.

30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılan Anında POS başvurularında ise ilk 6 ay geçerli olmak üzere POS kullanım ücreti ödemeksizin POS sahibi olunabiliyor.