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TUFAN | Kar, tipi, fırtına! HAVA DURUMU 12 Mart: Meteoroloji'den üç bölgeye uyarı!

Hava durumu 12 Mart Cuma günü tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Hemen belirtelim ki Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu için kar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan batı illerinde ise sıcaklıkların artması bekleniyor. İşte 12 Mart hava durumu son dakika tahmin raporu...

TUFAN | Kar, tipi, fırtına! HAVA DURUMU 12 Mart: Meteoroloji'den üç bölgeye uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu 12 Mart tahminleri yayınlandı. Özellikle bugün dışarıda işi olanlar "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Doğudaki illerimiz için kar ve fırtına uyarısı yapılırken batı illerimizde ise sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 12 Mart hava durumu raporunun detayları...

HAVA DURUMU - 12 MART

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

BATIDA SICAKLIKLAR ARTIYOR!

Hava durumu batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (70-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (70-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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