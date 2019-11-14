Tufan Noyan, son yolculuğuna uğurlandı

Asri Mezarlık morgundan yakınları tarafından alınan Noyan'ın (55) cenazesi, İzmit'teki Eren Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, ailesi, yakınları, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu, hakem camiasından temsilciler, eski Kocaelisporlu futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Noyan'ın cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile MHK 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın da cenazeye çelenk gönderdiği görüldü.

"PEK ÇOK MAÇTA GÖREV YAPTIK"

Mustafa Çulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Noyan'la 1983 yılında tanıştıklarını belirterek, arkadaşlıklarının hakem kursunda başladığını söyledi.

Uzun yıllar hakemlikte Noyan'la beraber yol yürüdüklerini ifade eden Çulcu, "Aile dostumuzdu. Güzel bir arkadaşımızdı. Pek çok maçta görev yaptık. Kendisine özgü bir kişiliği vardı. Son derece düzgün ve karakterli bir arkadaşımızdı. Genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Üzüntümüz büyük." diye konuştu.

Noyan, dün yakınları tarafından yalnız yaşadığı İzmit Cedit Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Karaciğer ve mide rahatsızlıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yapmıştı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998 yıllarında yardımcı hakemlik görevini yerine getirmişti.