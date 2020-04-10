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Adana'da Tufanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi bir grup kadın koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ilk etapta 5 bin maske üretti. Kadınların el emeğiyle ürettiği maskeler koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara dağıtılacak.

MASKELERİN HEPSİ YIKANABİLİR

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, kumaşların işlenmeye başlandığını ve maske üretiminin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti. Üretilen maskelerin yıkanabilir olduğunu ve amaçlarının tüm kamu personellerine ve Tufanbeylilere ücretsiz olarak dağıtılacağını aktaran Kaymakam Sevgili, ilçenin ihtiyaç duyduğu maskelerin oluşturulan atölyelerde dikileceğini ve maskelerin Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi aracılığıyla sterilizasyonunun da yapılacağını ifade etti.

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