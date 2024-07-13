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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle kediyi öldüren kişiye gözaltı | Son dakika haberleri

        Tüfekle kediyi öldüren kişiye gözaltı

        Kocaeli'de bir kişinin sokak kedisini beslemek bahanesiyle evine götürdüğü ve pompalı tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:33 Güncelleme: 13.07.2024 - 20:00
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        Tüfekle kediyi öldüren kişiye gözaltı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde H.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı kedi hayatını kaybetti. H.Ç. gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yaşayan hayvanseverler, H.Ç.'nin bir sokak kedisini besleme bahanesiyle eve götürüp öldürdüğünü iddia etti.

        Eve giden polis, kediyi evde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede kedinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. H.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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