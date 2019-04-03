Olay Afyonkarahisar’ın Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki B.G.B., evde bulanan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. B.G.B.’nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar o sırada yanında bulunan 4 yaşındaki kardeşi U.B.B.’ye isabet etti.

Ağır yaralanan küçük çocuk, ailesinin haber etmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakında bulanan özel bir hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki U.B.B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.