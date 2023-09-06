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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

        Tüfekle oynarken arkadaşını vurdu, gözaltına alındı

        Malatya'da bir kişi, yakının evinde birlikte kaldığı arkadaşının tüfekle oynadığı sırada ateş alması sonucu yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, arkadaşı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:03
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        Tüfekle oynarken arkadaşını vurdu
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        Malatya'da tüfekle oynayan kişi, arkadaşını vurdu.

        Olay saat 11.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gönülgüzü Sokak'ta bulunan bir yakının evinde arkadaşı R.A. (38) ile birlikte kalan A.Ç. (25), iddiaya göre, pompalı tüfekle oynadığı sırada silah aniden ateş aldı.

        ARKADAŞINA İSABET ETTİ

        Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği R.A. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, A.Ç. gözaltına alındı.

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        TABANCA VE POMPALI TÜFEK BULUNDU

        Bölgede inceleme yapan ekipler yaralı R.A.'ya ait olduğu belirlenen araçta bir adet tabanca ele geçirirken, ikamette yapılan çalışmada ise bir adet pompalı tüfekle boş bir tüfek kartuşu bulundu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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