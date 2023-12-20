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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle oynarken kendini yaraladı

        Tüfekle oynarken kendini yaraladı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:16
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        Tüfekle oynarken kendini yaraladı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yeni Mahalle'de yaşayan Zübeyde D. (32) evindeki av tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Genç kadın, ayağından ve elinden vuruldu.

        Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde D'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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