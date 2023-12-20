Tüfekle oynarken kendini yaraladı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kadın, elindeki tüfeğin kazaen ateş alması sonucu yaralandı
Giriş: 20.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:16
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yeni Mahalle'de yaşayan Zübeyde D. (32) evindeki av tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Genç kadın, ayağından ve elinden vuruldu.
Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zübeyde D'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.