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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle oyun can aldı! | Son dakika haberleri

        Tüfekle oyun can aldı!

        Çorum'da 17 yaşındaki üç genç, bekçi S.Y'nin yanına gitti ve ruhsatlı tüfekle oynamaya başladılar. Tüfekle oyun, 17 yaşındaki Salih Canbolat'ın canına mal oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:07 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:09
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        Tüfekle oyun can aldı!
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        Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç hayatını kaybetti.

        Salih Canbolat (17) ve T.E.S. (17), B.E.Y. (17) ile birlikte babası S.Y'nin (43) bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitti.

        BAŞINA İSABET ETTİ

        T.E.S'nin, S.Y'ye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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