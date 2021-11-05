Eurovision'da Türkiye'nin adayı oldu 0:00 / 0:00

İHA

Belçika'da doğan Türk popçu Tugay, çok heyecanlı olduğunu belirtti. Tugay, "Eurovision elbette ki her şarkıcının hayalidir. Tabii ki benim hayallerimden birisi de buydu. Aslen Belçika'da doğmuş olsam bile ülkemi Eurovision içerisinde yer alan başarılı sanatçılar arasında temsil etmeyi çok istiyorum. Belçika'da bir Türk olarak tanınan bir sanatçı olsam da Türkiye'de aday olmam oldukça gurur verici oldu. Şimdiden bu kategoride yarışmak için şarkı hazırlamaya başladım. İngilizce bir şarkı hazırlıyorum ancak şarkımın içerisinde Türkçe sözlere de yer vereceğim, oldukça heyecanlıyım”. şeklinde konuştu.

Popçu, "Ben 1990 senesinde Belçika'da doğdum. Genel olarak hayatımın çoğunluğunda müzik ile uğraşıyorum. Şarkıcılık küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğum bir alandı. İlk olarak 7 yaşında müziğe başladım. Hatta ilk olarak bu alanda ilahi söylemiştim. Daha sonra kendimi bu alanda geliştirmeyi başardım ve farklı tarzlarda müziğe yer verdim. Doğduğum andan itibaren müzik sevgisi daima içimde yer aldı." dedi.