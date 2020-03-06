Üsküdar Üniversitesi tarafından bu yıl 5'inci kez organize edilen, 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri sahiplerine verildi. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'dan alan Devlet Tiyatroları sanatçısı Turgay Tanülkü, törende duygusal anlar yaşadı.

'İyiliği bu ülke öğretti bana diyen Tanülkü, yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Ben yetimhaneydim. Babam erken yaşta ölmüştü. Anam üç gün aynı çorbayı koyunca burun kıvırırdık. Anam, 'Sokağa bakın' derdi. Anlamıyordum. 16 yaşında öğrendim sokağa bakmayı. Sokakta bizden daha kötü olanlar vardı ve 17 yaşımda cezaevine girdim. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Yaratandan sonra bu ülkenin insanlarına borçluyum çünkü hep yatılı kaldım. Hep devlet baktı bana ve tanımadığım insanların vergileri, benim kursağımdan ve çocuklarımın kursağından geçiyor. Demek ki bu ülkenin insanlarına minnettarım. İyilik yapmıyorum aslında, iyiliği ben kendime yapıyorum. Özlem duyduklarımı evlatlarımızla paylaşıyorum. Ne zaman cezaevindeki çocuk sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı salıncakta hep birlikte sallanırlarsa işte o zaman ülkemde barışı yakalarsın."





Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'ni alan diğer kişiler;

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi

Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral

Yazar - Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı

Elazığ depreminde etkin çalışmalarda bulunan Mahmud El Osman