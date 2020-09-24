Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan ve şu an Uzman olarak İçişleri Bakanlığı’nda görev alan Tugay Zehir’in “Muamma” adlı kitabı okurlarla buluştu.

KÜÇÜK KASABANIN BÜYÜK DERTLERİ

Kitapta küçük bir kasabada yaşayan ve sıradan hayatlara sahip bir grup insanın çıktıkları define arayışı üzerinden şekillenen ama arka planda günlük hayatta “duyulan” pek çok olayı aslında insanların nasıl kendi bakış açıları üzerinden yorumlamaları konusu ele alınıyor.