3 | 39

"SENDEN 20 TANE VAR, AKILLI OL!"



Beni iyi tanı! Unutma sözlerimi. Kimin çocuğusun bilmiyorum, aileni tanımam. Çok şımarıksın. Ne oldum delisi senden iyi. Babandan dayak yememişsin. Daha önce kıza bardak attın, şimdi de bu şekildesin. Yazık o boya, posa! Bu ülke sana para kazandırıyor. Jön falan da değilsin. Erkek adam saçı röfleyle gezmez. Bu senaryodan sonra da yemez bu saçın. Başka senaryolarda bir halta da benzemiyorsun röflesiz. Senden 20 tane var, akıllı ol! Etraf saf küçük kızlardan ibaret değil Can oğlum.