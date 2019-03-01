Yaşımı 25 da dondurdum diyen güzel şarkıcı “yaklaşık yirmi yıldır podyumdayım,hala fiziğime güveniyorum, yeni nesil kendine bakmıyor hepsine taş çıkartırım” dedi.

Yaşımı 25'te dondurdum diyen Özay, "Yaklaşık yirmi yıldır podyumdayım, hala fiziğime güveniyorum. Yeni nesil kendisine bakmıyor. Hepsine taş çıkarırım." dedi. Özay sözlerine şöyle devam etti, "Güzellik sırlarınız neler? diye merak ediyorsanız... Ben Tabiatın kızıyım, doğadan kopmayan insan genç kalır, ayrıca bol su içiyorum, sağlıklı besleniyorum, düzenli spor yapıyorum" dedi.

Op.Dr.Orhan Alan'a "Siz bu işin ustasısınız hocam beni nasıl buluyorsunuz?" diye sordu. Doktorunun Özay'a verdiği cevap "Genç ve diri kalmayı başarmış iyi ve kaliteli yaş almışsın bunu da doğal beslenmene, spora borçlusun" oldu.

Kadınların yüzlerini güneşten de korumaları gerektiğinin altını çizen Op.Dr.Orhan Alan, Dışarıdan da bakımlarla kadınlar uzun yıllar genç kalabileceklerini vaat etti. Son dönemlerin trend gençlik tedavileriyle yaşı dondurmanın mümkün olduğunu da belirten Dr. Orhan Alan, altın iğne, gençlik aşısı, mezoterapi, dermapen gibi tedavilerle Tuğba Özay'ın da yaşını uzun yıllar dondurmayı planlanıyoruz, bakımlara başladık kendisini ekranlarda görmeye ve beğenmeye devam edeceksiniz." dedi.