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Tuğba Özerk'ten iddialı klip

Tuğba Özerk, 31 Mart’ta müzikseverlerle paylaşacağı “Koltuklar Kitaplar” adlı teklisini kliplendirdi. Şarkının aranjesi Erhan Bayrak imzasını taşıyor

Tuğba Özerk'ten iddialı klip - Magazin haberleri
İddialı klip
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HABERTURK.COM

Tuğba Özerk, 31 Mart’ta müzikseverlerle paylaşacağı “Koltuklar Kitaplar” adlı teklisini kliplendirdi. Çekimlerde, pandemi döneminde evinde yaşadığı bir günü canlandıran Özerk, üzerindeki mini kostümüyle 19. katta, 3 derece soğukta balkonda
saatlerce kamera karşısında kaldı. Özerk’in mini, saks mavisi kostümünü Gülşah Saraçoğlu hazırladı.

Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Çekimler için küvete giren Tuğba Özerk’in, klipte cesur ve duygu yüklü sahneleri ön planda olacak.

Tuğba Özerk’in sözü ve müziği kendisine ait olan “Koltuklar Kitaplar” şarkısının aranjesi Erhan Bayrak imzasını taşıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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