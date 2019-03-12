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Defilede podyuma çıkan mankenlerden Tuğçe Aral da konuyla ilgili açıklama yaptı.



Aral, "Biz cumartesi provada beraberdik. O gün söyledi zaten defilede böyle bir şey yapacağını 'yapma' dedik, şaka zannettik ama yaptı" dedi.