Tuğçe Özbudak taburcu oldu
Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye giden ve "Ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyen Tuğçe Özbudak, ameliyat masasına yattı Özbudak, tedavisinin ardından taburcu edildi
Oyuncu Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gitmişti. Kontrollerin ardından acil olarak ameliyata alınacağını öğrenen Özbudak, ayağında kısmı felç oluştuğunu söylemişti.
"GÜÇLÜ OL" DEMİŞTİ
Tuğçe Özbudak, ameliyat sonrası sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirmişti. Oyuncu, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. "Güçlü ol 'Tuçi..." ifadelerini kullanmıştı.
"BANA ÇOK İYİ BAKTINIZ"
Daha sonra kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür edern Tuğçe Özbudak, "Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran, arayan ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.