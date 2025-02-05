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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur, yeğenlerine seslendi: Babamın kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur, yeğenlerine seslendi: Babamın kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz

        Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamdan sonra sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan bir açıklama yaparak yeğenlere sert çıktı; "Babamın kurumlara yaptığı bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 20:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:06
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        "Kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz"
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        Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda ederek sevenlerini yasa boğdu. Sanatçı, İstanbul’daki Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tayfur’un basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, sanatçının sosyal medya hesabından vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ferdi Tayfur’un mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV’e bağışladığı, yeğenleri tarafından açıklanmıştı. Ancak yapılan açıklamada, büyük oğlu Timur Turanbayburt’un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın’ın adının geçmemesi dikkat çekti.

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        "BİZ BABAMIZI BİLİYORUZ"

        Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından abisi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak yeğenlerine tepki gösterdi. Tayfur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık, yeğenler ya da başkaları yoktu. Biz babamızı biliyoruz. Eğer onun tek başına yazdığı bir vasiyet olsaydı, tüm mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; kalabalık görünenler, azınlık görünenlere karşı haklı değildir. Bu durum tamamen çıkar ilişkisidir

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        "DAHA KIRKI ÇIKMADAN MAHKEMELERE DÜŞTÜNÜZ"

        Vefatından dört gün sonra, gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz. Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazları, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız üçüncü derece akrabalarının üzerine geçirmişler de, babamın kurumlara yaptığı bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan.

        "BİZ SENİN KURDUĞUN TUZAĞA DÜŞTÜK"

        Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama bir yıl, ama on yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yeğen. Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. Evet, biz de senin kurduğun tuzağa düştük. Ama ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın, babam dayınız olarak kalsın. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır, Gözalıcılar’a değil.

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        #Tuğçe Tayfur
        #ferdi tayfur
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