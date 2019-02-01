Adana'nın Kozan ilçesinde akıllarda soru işareti yaratan bir ölüm yaşandı. Tuğçe Tatar (18) adlı genç kız, gece geç saatlerde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü. İddiaya göre, genç kızın babası K.T. olayın ardından oğlunu telefonla arayıp, kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söyledi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre durumu öğrenen K.T.'nin oğlunun ise polis ekiplerine haber verdiği belirtildi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.’ye seslendi. Ancak polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler Tuğçe'yi yatağında kanlar içinde bulurken, genç kızın babası K.T. ise gözaltına alındı. K.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.