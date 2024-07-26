TUGFO'dan AKM'de muhteşem konser

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), merakla beklenen İstanbul konserini 24 Temmuz akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdi.

Orkestranın piyanist Daniel Ciobanu’ya eşlik ettiği müzik dolu gecede; Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, Ege Gür ve Sergey Prokofiev’in eserleri çalındı. Ayrıca genç besteci Ege Gür'ün geçtiğimiz yıl deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına TUGFO için bestelediği "Görünmez Olanın İmgesi" ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Avrupa’da TUGFO Rüzgarı Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan TUGFO, yurt dışı turnesinde Amsterdam, Venedik, Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde izleyicileri ile buluşacak. Yurt dışı turnesinin ilk durağı 26 Temmuz’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan dünyanın en prestijli konser salonlarından Concertgebouw olacak. 28 Temmuz’da İtalya’daki Salo Festivali’nde sahne alacak olan orkestra, 30 Temmuz’da İtalya’nın Venedik şehrindeki Scuola Grande di San Rocco’da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak. TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de Konzerthaus konser salonunda verecek.