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        Haberler Gündem Güncel TÜGVA bombacısı için istenen ceza belli oldu! - En son haberler

        TÜGVA binasına bombalı saldırı davasında sanığa 52 yıl 6 ay hapis talebi

        İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı bomba ile saldırı düzenlediği iddiasıyla yargılanan Besra Yalçın hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Yalçın'ın 52 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:28
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        TÜGVA bombacısı için istenen ceza belli oldu!
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        İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, tutuklu sanık Besra Yalçın ve taraf avukatları katıldı.

        DHA'da yer alan habere göre mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu Ses ve Görüntülü İnceleme Şubesinde sanığın fotoğraflarıyla olay günü elde edilen görüntülerin karşılaştırılması sonrası verilen raporun mahkemeye ulaştığını belirtti.

        Raporda, kişinin yüz bölgesinin görünmesini engelleyecek şekilde giyindiği, orjinal görüntülere ait birçok detayın kaybolmuş olduğu belirtildi. Saç yapısı, postür ve genel beden yapısı yönlerinden benzerlikler olduğu anlatılan raporda, "görüntülerdeki şahıs ile Besra Yalçın'a ait görüntü mukayesesinde kısmi benzerlikler göstermekle birlikte karar vermek için yetersiz" olduğu belirtildi.

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        TAKSİCİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

        Duruşmada olay günü sanığı aracına alan taksici tanık olarak dinlendi. Taksici Erol Duman, "Halkalı merkez durağında taksicilik yapıyorum. Müşteri anonsu üzerine 1.55 boylarında ağzında maske olan üzerinde hatırlamadığım bir sweet olan ve mavi kotu olan bir bayanı Marmaray´a bıraktım. 20-30 yaşları arasında olduğunu tahmin ettiğim bayan şoför koltuğunun arkasına oturdu. Benden maske istedi 'yok' dedim. O şahıs bu şahıs mıydı tam emin değilim. Sesini duysam hatırlamam, her gün birçok yolcu alıyorum" dedi.

        TAHLİYE VE BERAAT TALEP ETTİ

        Halkalı'da yengesinin oturduğunu ve zaman zaman oraya gittiğini belirten sanık Besra Yalçın, "Olayı yapanın erkek olduğu anlaşılmış. Resmi açıklamalar da o gönderdi. O gün Gebze´de ablamın evindeydim. Olayın olduğu bölgede bana ait hiçbir iz yoktur. İki yıldır cezaevindeyim. Bu olayla ve herhangi bir örgütle hiçbir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

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        "ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

        TÜGVA avukatı Seçkin Koç, zararlarının giderilmemiş olduğunu belirterek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 21 Nisan 2022 günü Gaziosmanpaşa'da bulunan TÜGVA binasına gerçekleştirilen bombalama eylemi sonucu kamera çalışmaları yapıldığı, zaman ayarlı bombayı koyan çarşaflı kişinin daha sonra otobüse bindiği, Halkalı Çamlık Parkı içinde bulunan iki çöp kovasına kıyafetleri attığı, daha sonra Marmaray Halkalı İstasyonundan Pendik'e geçtiği, buradan da Tuzla'ya geçerek evine gittiği, eylemi sanık Besra Yalçın'ın gerçekleştirdiği tespit edildiği belirtildi. Besra Yalçın'ın yakalandığında yapılan üst aramasında 8 GB'lık bir hafıza kartı ele geçirildiği, kartta eylem sonrasında kıyafetlerden arınması gerektiği gibi örgütsel talimatlar bulunduğu, sanığın güzergah değiştirerek talimata uyduğu, silah ve patlayıcılarla ilgili örgütsel dokümanların olduğu, zaman ayarlı boru tipi bombanın yapılışının olduğu kaydedildi. Besra Yalçın'dan alınan tükürük örneği ile eşarp üzerinden elde edilen DNA örneğinin birebir uyumlu olduğu, hafıza kartında TKEP/L terör örgütünün programının olduğu, bu örgütün üyesi olduğu belirtilen mütalaada, sanığın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 21 yıl 3 aydan 52 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını talep etti. Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Besra Yalçın, savunmasını hazırlamak için süre istedi ve beraatini talep etti.

        TUTUKLULUĞU DEVAM

        Mahkeme heyeti, sanığın eski erkek arkadaşının adresi tespit edildiğinde dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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