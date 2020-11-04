TÜGVA, depremin kahramanlarını yurt ve binalarında ağırlıyor

AA

TÜGVA İzmir İl Teşkilat Başkanı Cenk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren 6 kriz ekibi oluşturduklarını söyledi.

Yurt ve binalarını arama kurtarma ekiplerine tahsis ettiklerini aktaran Yılmaz, deprem anından itibaren 30 ilçede hasar tespit çalışması yaptıklarını belirtti.

Kriz ekiplerinin sahada aktif bir şekilde çalıştığını anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"İlçe ve il binalarımızla yurtlarımızı mağdur vatandaşlarımıza ve arama kurtarma ekiplerine tahsis ettik. Toplamda 1500 kişilik bir yer açtık. Şu anda çalışan kurtarma ekipleri dinlenme amaçlı yurtlarımızı kullanıyor. Ardından deprem bölgesi, toplanma ve çadır alanlarında gıda, kumanya, su ve temizlik malzemeleri dağıtımda bulunduk. Bir arkadaşımızı psikologlara dahil ettik. Psikologlar eşliğinde çadırları gezip orada mağdur olan vatandaşlara motivasyonu artırıcı şekilde görüşmeler sağladık. Çocuklarımız için oyuncak ve boyama kitapları dağıttık."