TÜGVA Samsun Temsilciliğinin 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

Eminoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen TÜGVA Samsun Temsilciliğinin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 6 yıldan bu yana kutlu bir yürüyüşün içinde olduklarını söyledi.

Samimiyet ve gayretle yollarına devam ettiklerini, 81 ilde, 520 ilçede faaliyet yürüttüklerini belirten Eminoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da köprüde babasıyla şehit olan Abdullah kardeşimiz 15 yaşındaydı. Bayrampaşa'da çevik kuvvetin önünde şehit olan Şanlıurfalı Halil İbrahim kardeşimiz 15 yaşındaydı. Bir hareket olacaksa gençlerle olacaktır. O yüzden kuşak sıfatlandırmaları değil, gerçekten şuurlu, ahlaklı, önce ahlak ve maneviyatı önemseyen bir nesil için daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. İnşallah bu gençliği en yakın zamanda başaracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmayı hatırlatan Eminoğlu, "Ayasofya'nın açıldığı gün sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, bırakın Türkiye'yi dünya tarihinde bir manifesto niteliğindedir. Orada Cumhurbaşkanımız Türkiye gençliğine hedef verdi. Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasının habercisidir." diye konuştu.

Eminoğlu, gençliğin olduğu her alanda çalışma yürüttüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Eğer ben Müslüman genci olarak sabah namazıyla ilgili imtihanım varsa işe oradan başlamam lazım. Ben Müslüman genç olarak sabah namazını kılmamışım diğer tarafta Türkiye'yi kurtaracağım, İslam'ı kurtaracağım. Önce kendimizi inşa edeceğiz. Önce ahlak ve maneviyat düsturunu kendimize benimsetmemiz lazım. İnanıyoruz ki en yakın zamanda Ayasofya'dan, Karabağ'dan, Kıbrıs'tan sonra Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşuna şahit olacağız. Buna yürekten inanıyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı azimli ve gayretli şekilde sürdürme hedefindeyiz."

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Demir yeniden başkanlığa seçildi.

Toplantıya, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.