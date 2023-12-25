Tuhaf Noel gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından 8 farklı Noel kutlaması
Noel, her yıl dünya çapında iki milyardan fazla insanın çeşitli Noel geleneklerine katıldığı en popüler küresel tatillerden birisidir. Hristiyan nüfusun az olduğu ülkelerde bile Noel kutlanır. İşte, dünyanın dört bir yanından 8 farklı Noel geleneği ve arkasındaki hikayelerine dair detaylar...
Her ülkenin Noel kutlama şekli farklıdır. Genel olarak altında hediyeler bulunan süslü bir Noel ağacı, şöminenin üzerinde asılı çoraplar ve yemek dolu bir masa olsa da, farklı kültürlerin bunun yanı sıra uyguladığı kendisine özgü gelenekleri vardır. İşte, sizin için ilginç Noel gelenekleri ve hikayeleri…
UKRAYNA
Ukrayna'da Noel ağaçları, örümcekler ve örümcek ağlarıyla süslenir. Bu gelenek, soğuktan korunmak için fakir bir ailenin evine giren örümceğin, aile için güzel Noel süsleri örmesi hakkındaki klasik bir halk masalına dayanır. Ayrıca, Noel ağacını örümcekle süslemenin gelecek yıl için iyi şans getireceği söylenir.
POLONYA
Noel Arifesi Polonya’da oruç günü olarak kabul edilir. O gün içerisinde, gökyüzünde ilk yıldız görünmeden önce geleneksel yemeklerin hazırlanması, evin temizlenmesi ve tüm işlerin halledilmesi beklenir. Ancak ailedeki herkes Noel gofretlerini kırıp iyi dileklerde bulunana kadar hiçbir şey yenmemelidir. Bu eylem gerçekleştirildikten sonra herkesin masaya serilen 12 yemeğin her birinden en azından bir lokma denemesi gerekir.
İZLANDA
İzlanda halk masalında Noel Kedisi olarak bilinen figürden bahsedilir. Noel Kedisi, Grýla adlı Noel canavarına ait olduğuna inanılan dev bir kedi yaratığıdır. Bu kedi, Noel Arifesi'nde yaramaz çocukları arayıp onları yemek için dolaşır.
LETONYA
Letonya’da Noel zamanı bir tür maskeli taklit olan mumyalama yapılır. Yani her yıl Letonyalı insanlar; ayılar, kurtlar, köpekler ve keçiler gibi çeşitli hayvanları tasvir eden maskeler takar. Diğer yerlileri ziyaret ederek ikramlar karşılığında şarkı söyleyip dans ederler.
HOLLANDA
Hollanda'daki çocukların koruyucu azizi olan Sinterklaas'ın ziyaretini bekleyen çocuklar, ayakkabılarını dışarıda bırakırlar. Ayrıca çocuklar, Sinterklaas'ın atının yemesi için ayakkabılarını havuç, elma ve samanla doldururlar.
FİNLANDİYA
Finlandiya'da saunalar yaygın olarak kullanılır ve bazı tahminlere göre ülkede 3 milyona yakın sauna vardır ve Finlandiya'nın nüfusu yalnızca 5,5 milyon civarındadır. Yani, saunalar rahat ulaşılabilir durumda olduğundan Finli aileler, her yıl Noel'de zihinlerini tazelemek ve sessizliğin tadını çıkarmak için saunayı ısıtırlar.
ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Cumhuriyeti'nde genç ve bekar kadınlar için Noel zamanı, evlilikle bağdaştırılan bir gelenek vardır: Genç kadın bir evin kapısının yanında durur, yüzünü başka tarafa çevirir ve ayakkabısını fırlatır. Eğer ayakkabının burun kısmı kapıya doğru bakacak şekilde düşerse kadın bir sonraki yıl kendini bir ilişkinin içinde bulacaktır. Ters düşerse bekar kalacaktır.
GUATEMALA
Guatemalalılar, her yıl 7 Aralık saat 18.00'de, "Şeytanın Yakılması" olarak bilinen geleneğe katılırlar. Bu gelenek sömürge döneminde başladı; o zamanlar insanların özel günlerde evlerinin dışına fener asması veya ateş yakması yaygındı. Bu gelenek daha sonrasında insanların evlerinde şeytanın gizlendiğini düşünmesi üzerine şeytan büstünün yakılmasına dönüştü.
Kaynak: All That's Interesting