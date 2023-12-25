Haberler Yaşam Tuhaf Noel gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından 8 farklı Noel kutlaması

Tuhaf Noel gelenekleri: Dünyanın dört bir yanından 8 farklı Noel kutlaması Noel, her yıl dünya çapında iki milyardan fazla insanın çeşitli Noel geleneklerine katıldığı en popüler küresel tatillerden birisidir. Hristiyan nüfusun az olduğu ülkelerde bile Noel kutlanır. İşte, dünyanın dört bir yanından 8 farklı Noel geleneği ve arkasındaki hikayelerine dair detaylar... Habertürk Giriş: 25.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:30 facebook

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Her ülkenin Noel kutlama şekli farklıdır. Genel olarak altında hediyeler bulunan süslü bir Noel ağacı, şöminenin üzerinde asılı çoraplar ve yemek dolu bir masa olsa da, farklı kültürlerin bunun yanı sıra uyguladığı kendisine özgü gelenekleri vardır. İşte, sizin için ilginç Noel gelenekleri ve hikayeleri…

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UKRAYNA Ukrayna'da Noel ağaçları, örümcekler ve örümcek ağlarıyla süslenir. Bu gelenek, soğuktan korunmak için fakir bir ailenin evine giren örümceğin, aile için güzel Noel süsleri örmesi hakkındaki klasik bir halk masalına dayanır. Ayrıca, Noel ağacını örümcekle süslemenin gelecek yıl için iyi şans getireceği söylenir.