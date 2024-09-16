Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.674,65 %-0,11
        DOLAR 34,0137 %0,29
        EURO 37,8779 %0,77
        GRAM ALTIN 2.825,55 %0,57
        FAİZ 42,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,85 %1,06
        BITCOIN 58.531,00 %-2,14
        GBP/TRY 44,9032 %0,80
        EUR/USD 1,1125 %0,45
        BRENT 72,00 %0,43
        ÇEYREK ALTIN 4.619,77 %0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE'de düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE'de düşüş

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 32,1 arttı. Yıllık bazda Tarım ÜFE, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ÜFE'de düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 arttı.

        REKLAM

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,03, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,19 artış görülürken, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,31 azalış yaşandı.

        Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Yıllık bazda tek azalan grup yüzde eksi 6,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Yıllık artışın en az olduğu alt gruplar yüzde 9,25 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 21,16 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar olarak sıralandı. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 150,15 ile yağlı meyveler ve yüzde 66,65 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları olarak belirlendi.

        Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

        Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu gruplar yüzde eksi 17,5 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde eksi 4,5 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar yüzde 110,43 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 7,9 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        TIR ve servis minibüsü çarpıştı! Ölenler var!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!