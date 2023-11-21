TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller
Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor
TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5