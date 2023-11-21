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        Haberler Gündem TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu şehirler

        TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu iller

        Türkiye İstatistik Kurumu yaşam süresinin en uzun olduğu iller listesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla kadar ulaşabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 09:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:29
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        1

        TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ EN UZUN OLAN İLLER

        1- TUNCELİ

        Erkek: 76.2

        Kadın: 85.7

        Genel Ortalama: 80.5

        2

        2 - MUĞLA

        Erkek: 77.7

        Kadın: 83.5

        Genel Ortalama: 80.5

        3

        3- MARDİN

        Erkek: 76.9

        Kadın: 83.7

        Genel Ortalama: 80.3

        4

        4- GİRESUN

        Erkek: 75.9

        Kadın: 84.3

        Genel Ortalama: 80.1

        5

        5- GÜMÜŞHANE

        Erkek: 76.1

        Kadın: 83.6

        Genel Ortalama: 79.9

        6

        6- TRABZON

        Erkek: 76

        Kadın: 83.4

        Genel Ortalama: 79.8

        7

        7- ORDU

        Erkek: 76.6

        Kadın: 83

        Genel Ortalama: 79.8

        8

        8- RİZE

        Erkek: 75.3

        Kadın: 83.7

        Genel Ortalama: 79.6

        9

        9- ADIYAMAN

        Erkek: 76.6

        Kadın: 82.5

        Genel Ortalama: 79.5

        10

        10- ANKARA

        Erkek: 76.7

        Kadın: 81.9

        Genel Ortalama: 79.4

        Kaynak: TÜİK

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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