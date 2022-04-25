TÜİK'e yeni başkan yardımcısı atandı

AA

Bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Alim Polat atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu başkan yardımcılığına Fatih Şahin getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne Muhammed Polat atandı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Mustafa Turan görevlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Strateji Geliştirme Başkanı Volkan Koç görevden alındı.