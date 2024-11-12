TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre; ihracat birim değer endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2 arttı, yakıtlarda yüzde 12,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 arttı.

İhracat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 34,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 4,7 ARTTI İthalat birim değer endeksi ise eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2 arttı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı. İthalat miktar endeksi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 13,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,6 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 155,5 iken 2024 Eylül ayında yüzde 4,6 oranında azalarak 148,4 oldu. İhracat miktar endeksi; 2023 yılı eylül ayında 160,3 iken 2024 yılı eylül ayında yüzde 5,2 oranında azalarak 151,9 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Ağustos ayında 117,9 iken 2024 Eylül ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 117 oldu. İthalat miktar endeksi; 2023 yılı eylül ayında 122 iken 2024 yılı eylül ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 114,9 oldu.