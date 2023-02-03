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TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon rakamları belli oluyor. Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ile netlik kazandı. Ocak ayı enflasyon verileri, kira artış oranı, memur ve emekli zamlarına da etki edecek. İşte merakla beklenen 2023 TÜİK ile TEFE TÜFE Ocak ayı enflasyon oranları ve Ocak ayı enflasyon beklentisi...

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  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    Yılın ilk enflasyon oranlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı. 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinin yayınlanmasının ardından, gözler TÜİK ile ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanacağa tarihe çevrildi. Peki, "TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte TÜİK ile Ocak ayı TEFE TÜFE rakamları...
  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat 2022 Cuma günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.
  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,75‘inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 14,99 aralığında, yüzde 46,88‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,88’ininbeklentilerinin yüzde 20,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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