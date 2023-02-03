Yılın ilk enflasyon oranlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı. 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinin yayınlanmasının ardından, gözler TÜİK ile ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanacağa tarihe çevrildi. Peki, "TÜİK ile 2023 Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte TÜİK ile Ocak ayı TEFE TÜFE rakamları...