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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Mayıs enflasyon beklentisi anketi sonuçları

        TÜİK Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi anketi sonuçları ne diyor?

        TÜİK Mayıs enflasyon rakamları gündemdeki yerini aldı. Rakamlar beklenirken, enflasyon beklentisi anketi sonuçları yayınlandı; TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e; 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:50
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        Yerli piyasada gözler, Mayıs ayı enflasyon rakamları için TÜİK'e döndü. Nisan ayında açıklanan orana göre; TÜFE bir önceki aya göre yüzde 3,18 yükselmişti. Merkez Bankası'nın yayınladığı enflasyon beklenti anketinde ise yüzde 3 olarak beklenen enflasyon, yüzde 3,04'e çıktı. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi anketi ne diyor? İşte, detaylar...

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        TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

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        TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

        TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

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        2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,06 olasılıkla yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,51 olasılıkla yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 21,09 olasılıkla ise yüzde 36,00-39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 36,07’sinin beklentilerinin yüzde 28,00-31,99 aralığında, yüzde 37,70’inin beklentilerinin yüzde 32,00-35,99 aralığında, yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 36,00-39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        2024 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,24 olasılıkla yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 43,47 olasılıkla yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 21,25 olasılıkla ise yüzde 24,00-27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00-19,99 aralığında, yüzde 42,59'unun beklentilerinin yüzde 20,00-23,99 aralığında, yüzde 16,67'sinin beklentilerinin yüzde 24,00-27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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