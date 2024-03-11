TÜİK ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 9.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7 iken kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 49 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 16.6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.1 puan artarak yüzde 16.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14.1, kadınlarda ise yüzde 21.1 olarak tahmin edildi.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ocakta bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 26.5 oldu.