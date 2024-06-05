TÜİK: Sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı

TÜİK, 1990-2022 yıllarına ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton karbondioksit eşdeğeri, 2021 yılında 6,8 ton karbondioksit eşdeğeri ve 2022 yılında 6,6 ton ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

ENERJİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti. Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 179,8 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 400,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.