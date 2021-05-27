TÜİK tahıl üretim tahminlerini açıkladı

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Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin ilk bitkisel üretim tahminlerini açıkladı. Buna göre;



Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.7, sebzelerde yüzde 0.3 azalış; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7.1 oranında artış tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.5 azalarak yaklaşık 35.1 milyon ton olacağı tahmin

edildi.

Buğday üretimi yüzde 7.3 azalarak 19 milyon ton, mısır üretimi yüzde 1.5 azalarak 6.4 milyon ton, arpa üretimi yüzde 6 azalarak 7.8 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 3.6 azalarak 285,000 ton, yulaf üretimi yüzde 6.5 artarak yaklaşık 335,000 ton olacağı öngörüldü.

Sebze ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 azalarak yaklaşık 31.1 milyon ton olacağı tahmin

edildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7.1 artarak yaklaşık 25.3

milyon ton olacağı tahmin edildi.