TÜİK temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Endeks, Temmuz 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) 5,4 artış gösterirken yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, yakıtlarda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

İthalat miktar endeksi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 10,5 azaldı. Endekste, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 4,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azalış görüldü.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 153,4 olan ihracat miktar endeksi, temmuzda yüzde 1,6 azalışla 150,9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl temmuzda 141,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,1 artarak 147,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 121,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak temmuzda 117,2'ye geriledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl temmuzda 143,1 olan endeks yüzde 13,2 azalarak bu yılın aynı ayında 124,2 olarak hesaplandı.