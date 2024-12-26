TÜİK: Pinpon topu ve bakır çubuk, TÜFE madde sepetinde yer almıyor

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkanı'nın bu ifadelerini birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, "Böylece kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden, teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur. Pinpon topu ve bakır çubuk TÜFE madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

REKLAM Sepette temel gıda maddeleri ve düzenli ödemeler yer alıyor Açıklamada, TÜİK'in, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE'yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın bütününü dikkate alarak hesapladığı bildirilerek, şunlar kaydedildi: "TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK kalite güvencesi çerçevesinde de tanımlanmış 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır. TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hane halkının düzenli ödemeleri yer almaktadır. Bu yıl itibarıyla 406 maddeden oluşan sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır."